Специалист перечислил возможности получить льготы при поступлении для абитуриентов

Шансы поступить на бюджет могут быть выше При поступлении в вузы существуют преференции для разных категорий абитуриентов, благодаря которым шансы поступить на бюджет становятся выше, рассказал RT директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов.
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