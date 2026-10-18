Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин покинул греческий «Волос». Клуб объявил о расставании с 36-летним голкипером 15 октября, спустя всего 29 дней после заключения контракта.
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