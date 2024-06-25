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Интересный Сочи | Куда сходить

1 подписчик
Йога, фитнесс и летняя анимация на Роза Хутор

Йога, фитнесс и летняя анимация на Роза Хутор 🗓 Йога: СР, ПТ и ВС, 8:00 🗓 Анимация: СР-ВС, 18:00 🗓 Кинопоказы: ЧТ и СБ, 20:10 📍 Горный пляж “Роза Бич” 📍 По регистрации 🗺 Интересный Сочи.

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