Полпред Анатолий Серышев обсудил работу налоговых органов Сибири с Русланом Афанасиевым

Итоги работы налоговых органов Сибири в 2024 году и задачи на текущий год полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев обсудил сегодня в ходе встречи с руководителем Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России по Сибирскому федеральному округу Русланом Афанасиевым.