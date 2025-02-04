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Вечерний Новосибирск

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Полпред Анатолий Серышев обсудил работу налоговых органов Сибири с Русланом Афанасиевым

Полпред Анатолий Серышев обсудил работу налоговых органов Сибири с Русланом Афанасиевым

Итоги работы налоговых органов Сибири в 2024 году и задачи на текущий год полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев обсудил сегодня в ходе встречи с руководителем Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России по Сибирскому федеральному округу Русланом Афанасиевым.

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