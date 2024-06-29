Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 499 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • тимур чагалидзе
    Мадам, Вы больны на тыковку? Чего так взбесило Вас в его тексте?Приказ Белоусова ...
  • Natalija Osminina
    И раз тебе интересно,  еще раз повторю то, что знают на МТ очень многие, и уверена, что и ты. Я автор более 20 книг н...ГЛАВНАЯ ЛОЖЬ СВО:...
  • Алексей Григорьев
    Для вашего ознакомления: РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА World Bank: Gross Domestic Produc...Приказ Белоусова ...

Контрбатут ВСУ: где напрыгнут, там и отлетят

Контрбатут ВСУ: где напрыгнут, там и отлетят

  И снова мы слышим разговоры про очередной эпический контрнаступ ВСУ. Судя по сливам в телеграмм, план у укров еще более ядреный, чем год назад: якобы ВСУ хотят отжать назад Работино и прорваться, наконец, до Мелитополя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
&quot;Весь этот психический план ВСУ должен быть реализован к очередному саммиту НАТО, то есть на горизонте нескольких недель&quot;.-осталось 9 дней.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх