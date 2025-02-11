Если бы за азербайджанский запрет на въезд Валуеву Россия выслала бы тысячу Алиевых, а за закрытие "Русского дома" в Баку закрыла 10 тысяч ИП выходцев из Баку, то в следующий раз Азербайджан сто раз подумал бы, прежде чем обострять с нами отношения.
За одного Валуева — тысячу Алиевых
Комментарии
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Владислав Владислав
Выгнать нахрен азерскаю диаспору из России!!
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4 час.
Владислав Владислав
Надо выгнать в шею из России наглых и (или) подлых и (или) наглых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавкаазья и никогдап одобных им в Россию не пускать!!
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4 час.
Владислав Владислав
Поддерживаю!!
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4 час.
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