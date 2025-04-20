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Трамп предсказывает мирную сделку: Россия и Украина могут договориться уже на этой неделе

Трамп предсказывает мирную сделку: Россия и Украина могут договориться уже на этой неделе

Пасхальное перемирие как прелюдия? Трамп ожидает прорыва в переговорах.Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social выразил надежду на заключение договорённостей между Москвой и Киевом в ближайшие дни.

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