Колесов предупредил петербуржцев о предстоящем похолодании

В ближайшие дни погода в Санкт-Петербурге будет сухой и теплой, но к выходным ожидается похолодание. В небе над Петербургом было мало облаков, а солнце и луна одновременно висели на одной высоте от горизонта, но с разных сторон относительно Благовещенского моста.