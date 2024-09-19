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Колесов предупредил петербуржцев о предстоящем похолодании

Колесов предупредил петербуржцев о предстоящем похолодании

В ближайшие дни погода в Санкт-Петербурге будет сухой и теплой, но к выходным ожидается похолодание. В небе над Петербургом было мало облаков, а солнце и луна одновременно висели на одной высоте от горизонта, но с разных сторон относительно Благовещенского моста.

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