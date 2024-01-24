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Пытались заткнуть рты? Почему ВСУ убили своих, открыв "дружественный огонь" по пленным

Пытались заткнуть рты? Почему ВСУ убили своих, открыв "дружественный огонь" по пленным

Названы три причины удара Киева по самолёту, перевозившему украинских бойцов для обмена.В Белгородской области в среду, 24 января, разбился самолёт Ил-76 России с украинскими военнопленными, предназначенными для обмена.

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