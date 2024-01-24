Пытались заткнуть рты? Почему ВСУ убили своих, открыв "дружественный огонь" по пленным

Названы три причины удара Киева по самолёту, перевозившему украинских бойцов для обмена.В Белгородской области в среду, 24 января, разбился самолёт Ил-76 России с украинскими военнопленными, предназначенными для обмена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии