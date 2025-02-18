Глава РФПИ Дмитриев: делегации России и США на переговорах много шутили

Делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии — много шутили. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".
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