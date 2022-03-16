Леброн отчитал Хортон-Такера за то, что тот не отдал передачу открытому Кармело

Леброн отчитал Хортон-Такера за то, что тот не отдал передачу открытому Кармело

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в концовке вчерашнего матча против «Торонто» отчитал своего партнера по команде Тэйлена Хортон-Такера за эгоистичную игру.

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