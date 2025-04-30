Путин призвал защитить память о Победе и противостоять расизму и русофобии

Президент Владимир Путин в своем обращении к участникам III Международного антифашистского конгресса подчеркнул необходимость защиты правды о Великой Отечественной войне и противодействия расизму, русофобии и антисемитизму для сохранения мира.
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