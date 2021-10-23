СССР-Россия

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«Не мешает нам убивать себя»: американцы восхитились хладнокровием Путина на фоне «газового мазохизма» Запада

«Не мешает нам убивать себя»: американцы восхитились хладнокровием Путина на фоне «газового мазохизма» Запада

Нью-Йорк, 20 октября. Страны коллективного Запада устроили «величайший акт самовредительства», своими руками приведя к триумфу в «газовой войне» президента России Владимира Путина, пишет авторитетное американское издание Wall Street Journal.

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карюкалов вячеслав
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