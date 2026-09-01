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В Беслане начали вахту памяти по жертвам теракта в школе № 1

В Беслане начали вахту памяти по жертвам теракта в школе № 1

В Северной Осетии стартовала трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в бесланской школе № 1 — трагедии, которая 22 года назад унесла жизни 334 человек, 186 из них дети.

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