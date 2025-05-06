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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле полицейские поймали мужа с женой при попытке сбыта наркотиков

В Барнауле полицейские поймали мужа с женой при попытке сбыта наркотиков

Семейная пара вела себя подозрительно, чем и привлекла внимание проезжавших мимо сотрудников ППС В Барнауле полицейские задержали супругов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.

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