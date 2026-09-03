Столичные борцы выиграли три медали Спартакиады учащихся в Раменском

Две награды завоевали представители московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Юг» на финале XIII Летней Спартакиады учащихся России 2026 года.
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