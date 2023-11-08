Премьер Палестины Штайе: США мало делают для прекращения огня в Газе

Призывов Соединенных Штатов к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа недостаточно. С таким заявлением во время общения с японским каналом NHK выступил председатель правительства Палестины Мухаммед Штайе.
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