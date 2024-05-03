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Альдо — Мартинез прогноз, ставки и коэффициенты на бой UFC 301, кто победит 5 мая 2024

«Иногда они возвращаются». Многократный чемпион UFC, ветеран промоушена бразильский боец Жозе Альдо, который объявил о завершении карьеры в ММА в 2022, году принял решение вновь ее возобновить.

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