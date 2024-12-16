Речан на церемонии вручения Национальной премии 2024 года: Мы гордимся этими людьми

Премьер-министр Дорин Речан вручил награды лауреатам Национальной премии 2024 года. Глава правительства высоко оценил достижения восьми деятелей, отметив их роль в продвижении национальных ценностей, передает moldpres со ссылкой на управление по связям с общественностью кабмина.
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