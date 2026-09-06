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Патрик Беверли: «Некоторые суперзвезды НБА просто не смогли бы играть в Европе»

Бывший игрок НБА Патрик Беверли стал гостем подкаста Танасиса Адетокумбо, где заявил, что некоторые действующие суперзвезды лиги не смогли бы заиграть в европейском баскетболе.

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