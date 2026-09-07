U.S. gasoline prices set Labor Day record

Drivers are paying more to fill up their vehicles this Labor Day than ever before as gasoline prices have reached a record for the holiday.
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