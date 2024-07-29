Кадры стрельбы из ПТРК РК-2 «Барьер», установленного на украинскую БМП-1ТС с боевым модулем «Спис». Видео снято на одном из полигонов в тылу.
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Кадры стрельбы из ПТРК РК-2 «Барьер», установленного на украинскую БМП-1ТС с боевым модулем «Спис». Видео снято на одном из полигонов в тылу.
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