Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему зрители требуют убрать гендиректора Первого канала

Почему зрители требуют убрать гендиректора Первого канала

16 сентября 2024 года сетевое издание «Известия» опубликовало данные компании Mediascope, исследующей аудиторию СМИ.

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Комментарии
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TG
Tamara Goncharuk
Кто ж его уберёт,он же «памятник»?
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13 час.
Лидия Курзаева
Уже какой год люди пишут на сайтах  - Убрать Эрнста за его тупые программы и за то, что он приглашает на свои передачи   инагентов.  Даже  голосовали несколько раз за то, чтобы  его сняли. А воз и ныне там.
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12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Собрать отбросы обществ на канале с нетрадиционными сексуальными отклонениями, иноагентов, тех кто работает на англосаксов, жидомасонов и врагов России. Это надо такой гадюшник врагов России и народа на одном канале собрать... Они за счет народа устроили себе там кормушку за народные бюджетные деньги, с не соответствующими их профессиональному уровню и компетенции. Их профессиональные способности, в том числе умственными ниже уровня плечевой проститутки на обочине... Хотя им еще у них учиться, учиться и учиться....
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9 час.

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