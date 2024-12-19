Почему зрители требуют убрать гендиректора Первого канала

Уже какой год люди пишут на сайтах - Убрать Эрнста за его тупые программы и за то, что он приглашает на свои передачи инагентов. Даже голосовали несколько раз за то, чтобы его сняли. А воз и ныне там.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Собрать отбросы обществ на канале с нетрадиционными сексуальными отклонениями, иноагентов, тех кто работает на англосаксов, жидомасонов и врагов России. Это надо такой гадюшник врагов России и народа на одном канале собрать... Они за счет народа устроили себе там кормушку за народные бюджетные деньги, с не соответствующими их профессиональному уровню и компетенции. Их профессиональные способности, в том числе умственными ниже уровня плечевой проститутки на обочине... Хотя им еще у них учиться, учиться и учиться....