Вокруг Каспия: об эфемерных транспортных коридорах и приземлённой реальности

«Ритм Евразии» уже озвучивал информацию о том, что 10 февраля в формате видеоконференции состоялась четырехсторонняя рабочая встреча руководителей и представителей министерств иностранных дел и ведомств Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии, ответственных за транспортную сферу.