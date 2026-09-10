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Царьград

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Bloomberg: Anthropic предоставила ЕС доступ к модели ИИ Mythos 5

Bloomberg: Anthropic предоставила ЕС доступ к модели ИИ Mythos 5

Американская Anthropic предоставила агентству ЕС по кибербезопасности ENISA доступ к ИИ Mythos 5 через три месяца после анонса.

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