Поддельные чаты: новый способ мошенничества распространяется в России

В России начал распространяться новый необычный способ обмана - мошенники создают поддельные групповые чаты с фальшивыми рабочими или тематическими переписками, чтобы ввести пользователя в заблуждение и заполучить его личные данные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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