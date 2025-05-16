PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

371 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    Так назовите марки.Роскачество должно это запретить,а не потребитель вычислять и запоминать.«Не вздумайте бра...
  • александр крот
    Народ только за лиж бы полицаи стали полицией а то пересажают свой народВ Госдуме предлож...
  • Ингерман Ланская
    это наследие антинародного камуноидного режимаНазваны российски...

Поддельные чаты: новый способ мошенничества распространяется в России

Поддельные чаты: новый способ мошенничества распространяется в России

В России начал распространяться новый необычный способ обмана - мошенники создают поддельные групповые чаты с фальшивыми рабочими или тематическими переписками, чтобы ввести пользователя в заблуждение и заполучить его личные данные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх