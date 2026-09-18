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Балетки становятся взрослее: какую обувь теперь носят вместо классических лодочек

Балетки становятся взрослее: какую обувь теперь носят вместо классических лодочек

Балетки этой осенью окончательно избавляются от репутации исключительно романтичной обуви. В версии sling-back — с открытой пяткой и тонким ремешком — они становятся заметно строже, собраннее и ближе к классическим туфлям.

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