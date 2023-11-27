Магистрантка МГПУ разработала первый в России симулятор для обучения «особенных» детей

Магистрантка Московского городского педагогического университета в районе Ростокино Ксения Артяева создала не имеющий аналогов в России проект: социальные навыки у детей с расстройством аутистического спектра формируют VR-технологии.
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