В ПНИПУ запатентовали рецепт мази против ожогов и ран с белком крови человека

На разработку выдан патент. Ученые ПНИПУ изучили единственный существующий рецепт мази с альбумином для лечения ожогов и выявили его недостатки: сложность приготовления и использование спиртового экстракта прополиса, хотя его нежелательно наносить на открытые раны.
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