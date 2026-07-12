Как электрику официально оформить свою деятельность в Казахстане в 2026 году

Многие специалисты в Казахстане, работающие «на себя», рано или поздно сталкиваются с вопросом легализации своей деятельности: как правильно зарегистрироваться, какую форму бизнеса выбрать — ИП или ТОО, какие налоги платить и какие разрешения могут понадобиться.