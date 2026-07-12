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Как электрику официально оформить свою деятельность в Казахстане в 2026 году

Как электрику официально оформить свою деятельность в Казахстане в 2026 году

Многие специалисты в Казахстане, работающие «на себя», рано или поздно сталкиваются с вопросом легализации своей деятельности: как правильно зарегистрироваться, какую форму бизнеса выбрать — ИП или ТОО, какие налоги платить и какие разрешения могут понадобиться.

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