Сила в правде
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Сила в правде

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Рик и Морти: глубокий анализ научной фантастики и бытия

Рик и Морти: глубокий анализ научной фантастики и бытия

Погрузитесь в безумную мультивселенную Рика и Морти. Мы анализируем глубокие философские темы, научные подтексты и эволюцию героев, которые сделали этот сериал культовым явлением современной массовой культуры.

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