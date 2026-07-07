Рик и Морти: глубокий анализ научной фантастики и бытия

Погрузитесь в безумную мультивселенную Рика и Морти. Мы анализируем глубокие философские темы, научные подтексты и эволюцию героев, которые сделали этот сериал культовым явлением современной массовой культуры.
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