Миллеровские спортсмены достойно выступили на финальном этапе Спартакиады школьников Ростовской области

Спартакиада школьников – самое масштабное детское мероприятие в области. На церемонии открытия участников соревнований торжественно поприветствовал Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
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