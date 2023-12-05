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Миллеровские спортсмены достойно выступили на финальном этапе Спартакиады школьников Ростовской области

Спартакиада школьников – самое масштабное детское мероприятие в области. На церемонии открытия участников соревнований торжественно поприветствовал Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

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