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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аудит Счетной палаты: данные Минспорта о доле граждан, систематически занимающихся спортом, не соответствуют данным из альтернативных источников

В отчете об аудите Министерства спорта России говорится, что «отчетные данные Минспорта России о достижении показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» не соответствуют данным из альтернативных источников, рассчитываемых на основе иных методов и методик сбора информации.

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