Аудит Счетной палаты: данные Минспорта о доле граждан, систематически занимающихся спортом, не соответствуют данным из альтернативных источников

В отчете об аудите Министерства спорта России говорится, что «отчетные данные Минспорта России о достижении показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» не соответствуют данным из альтернативных источников, рассчитываемых на основе иных методов и методик сбора информации.