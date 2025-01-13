Аудит Счетной палаты: данные Минспорта о доле граждан, систематически занимающихся спортом, не соответствуют данным из альтернативных источников

В отчете об аудите Министерства спорта России говорится, что «отчетные данные Минспорта России о достижении показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» не соответствуют данным из альтернативных источников, рассчитываемых на основе иных методов и методик сбора информации.
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