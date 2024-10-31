Эксперт Народного фронта Храпунова посоветовала проверять реквизиты при оплате услуг ЖКХ по QR-коду

Мошенники активизировали схему с рассылкой поддельных квитанций ЖКХ. Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, необходимо внимательно сверять реквизиты во время оплаты, рассказала эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с радио Sputnik.
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