Эксперт Народного фронта Храпунова посоветовала проверять реквизиты при оплате услуг ЖКХ по QR-коду

Мошенники активизировали схему с рассылкой поддельных квитанций ЖКХ. Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, необходимо внимательно сверять реквизиты во время оплаты, рассказала эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с радио Sputnik.