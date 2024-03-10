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Спички - не игрушка

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Армения, в сторонку. У России новый союзник в Закавказье

Армения, в сторонку. У России новый союзник в Закавказье

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  С начала этого года, Пашинян настолько усилил русофобскую позицию Армении, что успел натворить то, что многие страны не успели сделать за десятилетия.

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