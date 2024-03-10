ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. С начала этого года, Пашинян настолько усилил русофобскую позицию Армении, что успел натворить то, что многие страны не успели сделать за десятилетия.
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