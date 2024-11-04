Экстрасенс Мишина: Какие знаки зодиака - маменькины сынки

В беседе с «Подмосковье сегодня» экстрасенс Инна Алексеева (Мишина) рассказала о том, у каких знаков зодиака эта черта выделена наиболее ярко и назвала ТОП-4 знаков зодиака, представителей которых можно смело назвать маменькиными сынками.