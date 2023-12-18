Полиция задержала подростков наказывавших иностранных любителей несовершеннолетних

Пустоты власти заполняют активные граждане. За что судить? Пусть власть сначала у себя из глаза бревно выковыряет. А парней жалко, влепят по самому максимуму.

VB

Vasiliy Belokurov

Самосуд действие противозаконное. Задержать за попытку с поличным, хорошо "помять" и передать в полицию! В тоже время согласен с тем, кто пишет, что это пробелы и недоработка властей вынуждает обороняться от "незаменимых специалистов"!