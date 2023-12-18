ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Полиция задержала подростков наказывавших иностранных любителей несовершеннолетних

Полиция задержала подростков наказывавших иностранных любителей несовершеннолетних

# Чернильница   Сегодня у нас довольно нестандартная для канала новость, правда все же напрямую связанная с приезжими и совершаемыми некоторыми из них преступлениями.

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Комментарии
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Сергей
Пустоты власти заполняют активные граждане. За что судить? Пусть власть сначала у себя из глаза бревно выковыряет. А парней жалко, влепят по самому максимуму.
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5 час.
VB
Vasiliy Belokurov
Самосуд действие противозаконное. Задержать за попытку с поличным, хорошо &quot;помять&quot; и передать в полицию! В тоже время согласен с тем, кто пишет, что это пробелы и недоработка властей вынуждает обороняться от &quot;незаменимых специалистов&quot;!
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4 час.
Галина Дьячина
на полицию уже многие не надеются..
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3 час.

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