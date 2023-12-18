# Чернильница Сегодня у нас довольно нестандартная для канала новость, правда все же напрямую связанная с приезжими и совершаемыми некоторыми из них преступлениями.
Полиция задержала подростков наказывавших иностранных любителей несовершеннолетних
Комментарии
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Сергей
Пустоты власти заполняют активные граждане. За что судить? Пусть власть сначала у себя из глаза бревно выковыряет. А парней жалко, влепят по самому максимуму.
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5 час.
VB
Vasiliy Belokurov
Самосуд действие противозаконное. Задержать за попытку с поличным, хорошо "помять" и передать в полицию! В тоже время согласен с тем, кто пишет, что это пробелы и недоработка властей вынуждает обороняться от "незаменимых специалистов"!
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4 час.
Галина Дьячина
на полицию уже многие не надеются..
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3 час.
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