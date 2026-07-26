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«Бутылочная мафия»: как в СССР пункты приема стеклотары приносили теневую прибыль

«Бутылочная мафия»: как в СССР пункты приема стеклотары приносили теневую прибыль

В СССР было немало «элитных» профессий, доступных лишь избранным. Устроиться официантом в популярный ресторан, продавцом в валютный магазин «Березка» или водителем на международных рейсах можно было только по большому блату.

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