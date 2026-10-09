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Полина Диброва остригла чёлку после просьбы Романа Товстика, утверждает его знакомая

Полина Диброва остригла чёлку после просьбы Романа Товстика, утверждает его знакомая

На празднике в честь дня рождения Романа Товстика Полина Диброва приготовила необычный сюрприз — торт с измельчённым свежим чёрным трюфелем.

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