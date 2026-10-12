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ВЕСТИ КРЫМ

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Житель Судака получил срок за избиение приятеля

Житель Судака получил срок за избиение приятеля

Ранее судимый 27-летний мужчина в мае 2026 года в квартире на улице Майора Хвостова во время распития спиртного нанёс знакомому не менее 30 ударов руками и ногами по голове и туловищу, сообщили в прокуратуре Крыма.

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