Женщина погибла при пожаре в частной клинике на севере Москвы

Столичная прокуратура сообщила, что на севере Москвы в частной клинике произошел пожар.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Женщина погибла при пожаре в частной клинике на севере МосквыПрокуратура Москвы: «Пожар произошел в частной клинике в проезде Черского в Москве.