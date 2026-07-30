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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс обновил рекорд Сехея Отани по продажам формы после смены команды

Продажи формы Леброна Джеймса после перехода в «Филадельфию» установили новый рекорд среди всех видов спорта по данным Fanatics (торговая платформа).

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