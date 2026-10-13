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ФедералПресс

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При +15 можно замерзнуть: врач объяснил, как избежать переохлаждения

При +15 можно замерзнуть: врач объяснил, как избежать переохлаждения

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Даже при комфортных +15 градусах на улице дождь и сильный ветер могут привести к быстрому переохлаждению, которое повышает уязвимость организма к инфекциям.

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