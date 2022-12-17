«Дзюбе на Кипре было бы не просто. Многие здесь садятся в лужу, недооценивая уровень». Отец тренера «Ариса» об Артеме

«Дзюбе на Кипре было бы не просто. Многие здесь садятся в лужу, недооценивая уровень». Отец тренера «Ариса» об Артеме

Николай Шпилевский оценил вероятность перехода Артема Дзюбы в чемпионат Кипра. «Многие футболисты, приезжая на Кипр, просто садятся в лужу, недооценивают тот уровень, который там есть.

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