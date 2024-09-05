ПТРК «Корнет» подтверждает расчётные характеристики Пуск ракеты 9М133 по объекту противникаНа вооружении российской армии состоит противотанковый ракетный комплекс 9К135 «Корнет».
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ПТРК «Корнет» подтверждает расчётные характеристики Пуск ракеты 9М133 по объекту противникаНа вооружении российской армии состоит противотанковый ракетный комплекс 9К135 «Корнет».
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