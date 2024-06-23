Что происходит, когда ты думаешь одно, а делаешь другое, как реагирует Вселенная

Почему жизнь иногда идет совсем не так, как нам хочется? Почему одни люди, кажется, получают все без усилий, а другие работают усердно, но получают лишь крохи? Ответ может скрываться в нарушении Закона Соответствия Вселенной: «Что внутри, то и снаружи».
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