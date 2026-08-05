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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» отдала Анхелиньо в аренду «Депортиво» с правом выкупа за 2,5 млн евро

Левый защитник «Ромы» Анхелиньо продолжит карьеру в Испании . 29-летний испанский футболист перешел в « Депортиво » на правах аренды с правом выкупа за 2,5 миллиона евро, сообщает Джанлука Ди Марцио .

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