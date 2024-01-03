Как приготовить картошку по-деревенски — рецепты запеченного картофеля

Картошка по-деревенски — это достаточно простое, вкусное и очень ароматное блюдо. В идеале его готовить из молодой картошки, но если таковой нет — ничего страшного, нужно лишь использовать подходящий разваристый сорт.
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