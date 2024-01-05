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Генри Сехудо: «Белал – наиболее похожий на Хабиба боец»

«Белал Мухаммад против Леона Эдвардса – это будет отличный бой. Я скажу следующее: Самый близкий по стилю к Хабибу Нурмагомедову парень – это Белал.

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