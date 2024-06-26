Замороченные американцы находят спасение в оккультных ритуалах?

Каждый шестой гражданин страны победившего индивидуализма верит, как пишет в своей книге «Страна фантазий: как Америка сошла с ума – 500-летняя история» известный режиссер, сценарист и писатель Курт Андерсон, что «средства массовой информации или правительство добавляют в телевизионные сигналы секретные технологии контроля сознания».